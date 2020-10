E’ stato registrato un contagio da Coronavirus nelle scuole di Merate all’istituto Viganò. Un ragazzo è infatti risultato positivo al tampone e la sua classe è stata posta in quarantena. Si tratta del secondo caso di Coronavirus a scuola in Provincia di Lecco dopo quello avvenuto in una scuola calolziese.

Secondo caso di Coronavirus a scuola in Provincia di Lecco

E’ avvenuto al Viganò, scuola superiore con sede in via dei Lodovichi a Merate, il primo caso di contagio da Covid nelle scuole di Merate. Un alunno, che nei giorni scorsi ha manifestato i sintomi ormai noti del virus, si è infatti sottoposto al tampone ed è risultato positivo. Per una ventina di ragazzi, suoi compagni di classe, è scattato l’isolamento a casa: da protocollo, verranno contattati da Ats per gli accertamenti del caso e potranno tornare in aula dalla metà di ottobre in avanti. Cinque docenti dovranno a loro volta sottoporsi a tampone per essere stati presenti nella classe del ragazzo contagiato.