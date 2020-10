Coronavirus: a Merate ancora 17 positivi ed altrettanti in quarantena

Sono ancora 17 i cittadini positivi al Coronavirus residenti a Merate e altrettanti sono in quarantena. L’aggiornamento, con i dati diffusi dalla Prefettura di Lecco il primo di ottobre, arriva dl sindaco Augusto Massimo Panzeri.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati 215 i meratesi che hanno contratto il Covid, uno in più rispetto all’ultimo aggiornamento e 26 le vittime accertate. 172 le persone che sono guarite e che si sono negativizzate. Sono cresciute nell’ultimo periodo le persone che sono sottoposte a sorveglianza (sei in più, quattro rientranti da viaggi all’estero e i restanti in via cautelativa.)

Le raccomandazioni del primo cittadino

“La situazione generale permane sostanzialmente stabile – sottolinea il primo cittadino – Rinnovo il richiamo al rispetto delle ormai conosciute buone pratiche di

comportamento. Invito studenti e genitori a non ammassarsi in occasione degli ingressi e delle uscite dai plessi scolastici. Ricordo che per le Scuole Primarie sono attive numerose linee Piedibus, a cui è ancora possibile iscriversi, anche per coloro che non sono necessariamente residenti sulle vie dei percorsi. L’utilizzo di questo servizio aiuta anche a

decongestionare il traffico cittadino”.