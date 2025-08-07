carabinieri

Lecco è una delle province coinvolte in una vasta operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Bergamo, supportati dalle compagnie di Chivasso (TO) e Tivoli (RM), che ha portato all’arresto di tre uomini residenti in provincia di Torino, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione compiuti con la tecnica del “finto tecnico” e del “finto appartenente alle Forze di Polizia”.

Scoperta banda di ladri specializzata nella tecnica del finto tecnico

L’indagine, avviata nell’autunno 2024 e conclusasi ad aprile 2025 sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bergamo, ha ricostruito nove episodi criminali, otto dei quali portati a termine, avvenuti tra ottobre 2024 e febbraio 2025 in diverse province del Nord Italia, con una forte concentrazione proprio nei territori di Bergamo, Verona, Lecco e Vicenza.

Il modus operandi del gruppo era collaudato: gli indagati, uomini tra i 35 e i 42 anni con precedenti specifici, si presentavano alle porte di anziani ultraottantenni spacciandosi per tecnici del gas, dell’acqua o addirittura per appartenenti alle forze dell’ordine. Per rendere più credibile la messinscena, indossavano casacche con la scritta “Carabinieri” o “Polizia” e simulavano una perdita di gas con l’uso di petardi, inducendo così le vittime a farli entrare in casa.

Una volta all’interno, con abilità e rapidità, distraevano gli anziani e si impossessavano di monili in oro e denaro contante: circa 150.000 euro in oro e 18.000 euro in contanti sono stati sottratti nel corso dei colpi. La banda si spostava usando auto con targhe clonate per evitare controlli.

Grazie a un’attività investigativa tradizionale ma efficace, i Carabinieri hanno identificato i componenti della banda e ricostruito la loro responsabilità. I tre sono stati arrestati e sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria nelle carceri di Roma Rebibbia e Venaria Reale (TO).

L’Arma dei Carabinieri invita la cittadinanza alla massima attenzione: non aprite la porta a sconosciuti e, in caso di dubbi, contattate subito il 112.