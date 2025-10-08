. Una Jeep, che viaggiava in direzione Milano, stava svoltando a sinistra per entrare nella rotonda quando è stata colpita da una moto guidata da un 32enne.

Questa mattina, giovedì 8 ottobre 2025, poco prima delle 9, un incidente ha coinvolto un motociclista lungo la Provinciale 342 dir a Osnago.

Scontro lungo la Provinciale a Osnago: motociclista in condizioni serie

Secondo le prime informazioni, il sinistro si è verificato nei pressi della rotonda vicino alla concessionaria. Una Jeep, che viaggiava in direzione Milano, stava svoltando a sinistra per entrare nella rotonda quando è stata colpita da una moto guidata da un 32enne.

L’impatto è stato inevitabile e il centauro ha riportato ferite che inizialmente sono state ritenute gravi, tanto da far intervenire i soccorsi in codice rosso. Successivamente, le condizioni del motociclista sono sembrate meno gravi del previsto, portando alla riduzione del codice a giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che si occuperanno di ricostruire l’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.