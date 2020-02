Scontro auto moto sulla Provinciale FOTO

Scontro auto moto sulla Provinciale nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 febbraio 2020. L’incidente, che inizialmente sembrava aver avuto conseguenze sanitarie estremamente gravi per un motociclista, è avvenuto poco prima delle 16 ad Airuno, lungo la ex Statale 36.

LEGGI ANCHE Ancora un infortunio sul lavoro: operaio precipita per 5 metri FOTO

Scontro auto moto sulla Provinciale

Fortunatamente le condizioni del centauro coinvolto, un uomo di 53anni, non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri: toccherà a loro ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro ma sembra che la scooter condotto dal 53enne sia entrato in collisione con un Nissan Qashqai che viaggiava in direzione Merate.

L’uomo è caduto violentemente a terra e come detto, le sua condizioni hanno inizialmente destato allarme tanto che i sanitari inviati sul posto dalla centrale operativa di Areu sono stati mobilitati in codice rosso. Fortunatamente l’uomo non versa in gravi condizioni ed è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Merate.