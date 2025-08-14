Apprensione

Scomparso un uomo, ricerche in corso. Sono ore di apprensione quelle che stanno vivendo i familiari di Francesco Beltrami, 41 anni, di Lecco, di cui non si hanno notizie da ieri, mercoledì 13 agosto 2025.

Secondo le informazioni fornite dai familiari, l'uomo, alto 1 metro e 70 m, di peso 70 kg con capelli biondi e ricci e occhi azzurri, al momento della scomparsa indossava una canotta verde e dei pantaloni lunghi scuri con tasche laterali. Inoltre, ai piedi, portava delle scarpe nere di marca Puma. Beltrami ha due tatuaggi grandi su entrambi i deltoidi.

La famiglia ha riferito che ieri pomeriggio avrebbe dovuto recarsi a Valgreghentino, in treno da Lecco ma non si hanno certezze se sia arrivato o meno a destinazione. Il telefono cellulare risulterebbe acceso, ma alle chiamate nessuna risposta.

Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell'Ordine al 112 oppure l'Associazione Penelope Lombardia al 380.7814931