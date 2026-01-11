Dal pomeriggio di ieri, 10 gennaio 2026, è scomparso Bruno Quadrio, 47 anni, residente a Calolziocorte. Lo ha reso noto oggi, domenica, la Prefettura di Lecco lanciando un appello per raccogliere informazioni utili per ritrovarlo.
Scomparso da Calolziocorte: ricerche in corso per Bruno Quadrio
L’uomo è stato visto l’ultima volta mentre indossava una tuta nera. È calvo e ha gli occhi scuri.
Le autorità hanno immediatamente avviato le ricerche sul territorio. Chiunque dovesse vederlo o entrare in contatto con lui è pregato di contattare prontamente la Stazione dei Carabinieri di Calolziocorte al numero 0341.641069, oppure di rivolgersi alle altre forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di ricerca.
La collaborazione dei cittadini è fondamentale per ritrovare Bruno il prima possibile.