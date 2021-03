Si è conclusa fortunatamente nel migliore dei modi la vicenda della 17enne scomparsa da Cernusco Lombardone.

Lieto fine: la 17enne scomparsa è tornata a casa

La giovanissima si era allontanata da casa nella serata di ieri allarmando i suoi familiari che avevano presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri di Merate. Non solo mai sui social network erano stati diffusi appelli per raccogliere elementi utili per rintracciarla.

Come detto, fortunatamente, nella giornata di oggi, martedì 2 marzo, l’allarme è rientrato visto che la giovane è tornata dai suoi cari.