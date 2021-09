Brutto incidente nella serata di oggi, lunedì 6 settembre 2021: due auto si sono scontrate in modo violento nei pressi della caserma dei Carabinieri di Brivio. La carambola è avvenuta intorno alle 19 all'altezza dell'incrocio tra via Como, ovvero la Sp 342 e via per Airuno.

LEGGI ANCHE Cade dalle scale in piazza e muore sul colpo: gita fatale per una lecchese

Schianto tra due auto davanti alla caserma dei Carabinieri

Al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto l'esatta dinamica del sinistro ma secondo le prime informazioni due auto si sarebbero scontrate e una delle due vetture sarebbe andata contro le strutture poste a protezione dei pedoni davanti della caserma. Non è escluso che alla base del sinistro possa esserci il malore: una delle due auto infatti, una Kya Sportage che stava procedendo su via Como, è uscita improvvisamente di strada andando a colpire la seconda vettura, una Yaris, che si stava immettendo sulla provinciale.

Ingente la mobilitazione dei sanitari: sul posto la Centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato a sirene spiegate i volontari del Soccorso Cisanese e gli uomini del 118. Le equipe si sono inizialmente "mosse" in codice rosso. Non solo ma a Brivio sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Due le persone rimaste ferite nello schianto, una donna di 34 anni e un uomo di 49. Fortunatamente dopo le prime tempestive cure prestate sul posto il quadro clinico di entrambi è apparso meno grave. Entrambi sono stati stabilizzati prima di essere trasportati in ospedale. Più serie le condizioni dell'uomo.