Cade dalle scale in piazza e muore sul colpo: gita fatale per una lecchese

Cade dalle scale in piazza e muore sul colpo. La tragedia, costata la vita ad una anziana residente a Merate, si è consumata ieri, domenica 5 settembre 2021 in Emilia Romagna, a Castellarquato, borgo storico in provincia di Piacenza dove la donna era i gita con alcuni membri della sua famiglia.

Tragedia in gita: meratese cade dalle scale in piazza e muore sul colpo

Tutto è successo nel pomeriggio di ieri: la donna, una 87enne residente a Merate si trovava nel centro storico del borgo medioevale arroccato su una collina della val d'Arda quando è improvvisamente scivolata su una scalinata situata nei pressi di piazza della Rocca.

Nella caduta la donna avrebbe battuto la testa. Subito è scattata la richiesta di aiuto e sono stati mobilitati i sanitari. Quando dono giunti sul posto i medici hanno immediatamente capito la gravità della situazione tanto che è stato anche chiesto l'intervento di una equipe a bordo della eliambulanza decollata da Parma.

Per la donna però, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate a causa della caduta dalle scale. Su posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione: toccherà a loro ricostruire nei dettagli la dinamica della fatale caduta.

