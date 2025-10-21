Maxi mobilitazione di sanitari, Vigili del fuoco e forze dell’ordine nella mattinata di oggi, lunedì 21 ottobre 2025 per un incidente avvenuto nel tunnel del Barro lungo la Strada Statale 36. Due le auto coinvolte nel sinistro che si è verificato nella canna sud del tunnel del Barro, in direzione Milano, poco prima dell’uscita di Civate.

Schianto nel tunnel del Barro con auto ribaltata: due feriti, traffico in tilt

Subito dopo l’allarme, la centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto, con codice rosso di massima gravità, sono state inviate due ambulanze della Croce Rossa di Lecco e i volontari del Soccorso di Mandello, insieme ai medici del 118 su un mezzo sanitario avanzato.

Secondo una ricostruzione preliminare una donna di 77 anni alla guida di una Fiat Panda avrebbe sorpassato un furgoncino fermo con le quattro frecce sulla carreggiata. Durante la manovra di rientro, sarebbe stata tamponata da un’auto guidata da un uomo di 37 anni, la quale, a seguito dell’impatto, si sarebbe ribaltata.

Fortunatamente, dopo le prime tempestive cure prestate sul posto il quadro clinico di una dei coinvolti è apparso serio ma non critico. La donna è stata stabilizzata sul posto prima di essere trasportata in ospedale in codice giallo. Non si è reso invece necessario il trasporto per il 37enne.

Nel Tunnel i Vigili del Fuoco hanno operato per la messa in sicurezza del teatro dell’incidente, mentre gli agenti della Polizia Stradale, dopo i rilievi, avranno il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

L’incidente ha provocato lunghe code e pesanti conseguenze sulla viabilità, con deviazioni temporanee consigliate agli automobilisti.