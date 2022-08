Schianto contro il muro di una casa, 52enne perde la vita

Terribile schianto ad Olgiate Molgora tra via Del Centenario e via Vittorio Veneto, per l'automobilista non c'è stato nulla da fare.

Schianto contro il muro di una casa, perde la vita un uomo

L'incidente è avvenuto oggi, lunedì 29 agosto 2022, verso le 17. Una fiat tipo si è completamente schiantata contro il muro che fa angolo tra via Del Centenario e via Vittorio Veneto. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che un uomo, 52enne di Beolco, a causa di un malore, abbia perso il controllo dell'auto in prossimità del ponte della stazione. L'utilitaria ha iniziato a sbandare scontrandosi con i cartelli stradali, fino al grosso impatto contro il muro che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto si sono diretti immediatamente la Croce Rossa di Merate, l'automedica di Lecco e l'elisoccorso (atterrato nel parcheggio di via D'Annunzio). Per l'uomo, nonostante i tentativi disperati di rianimazione, non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno dichiarato il decesso. In loco anche i Carabinieri, la Polizia Locale di Olgiate Molgora e i Vigili del Fuoco.

LEGGI ANCHE Runvinata 2022: la data si avvicina, grandi lavori sui sentieri