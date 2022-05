Alla rotonda

Ferito un ragazzo di 19 anni

Brutto incidente nella prima mattinata di oggi, mercoledì 11 maggio 2022 davanti alla stazione di Cernusco-Merate dove si è verificato uno schianto auto moto.

Schianto auto moto davanti alla stazione

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 a Cernusco Lombardone, all'altezza della rotatoria all'incrocio tra via Stoppani e via Lanfritto Maggioni. Ad entrare in collisione, proprio all'altezza della rotonda, una Renault e un ciclomotore con a bordo un ragazzo di 19 anni. Il giovane, dopo l'impatto con l'auto, è caduto violentemente sull'asfalto.

Subito è stato chiesto l'intervento dei sanitari. La Centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto una ambulanza con a bordo i volontari della Croce Bianca di Merate. Allertati anche i Carabinieri di Merate. Fortunatamente il giovanissimo non ha riportato gravi traumi. I sanitari lo hanno stabilizzato sul posto prima di trasferirlo all'ospedale di Merate, in codice verde, per gli accertamenti del caso.

LEGGI ANCHE Treni in ritardo e cancellati: polemica tra Regione e pendolari