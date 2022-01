Incidente

Gravi le ripercussioni sulla viabilità

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 gennaio 2022 a Calco: in uno schianto auto moto è rimasto ferito un 27enne che ora versa in condizioni serie.

Schianto auto moto: 27enne in condizioni serie

Saranno i Carabinieri della Compagnia di Merate che sono intervenuti sul posto a chiarire con esattezza la dinamica del sinistro. Quel che è certo è che ad entrare in collisione sono state la due ruote, con in sella il 27enne e un'auto che viaggiavano lungo via Garibaldi.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.20. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Merate che hanno stabilizzato il giovane prima di trasportarlo in codice giallo in ospedale.

Le operazioni di cura e di messa in sicurezza della zona dell'incidente hanno fortemente rallentato il traffico: lunghe code si sono formate fino a Olgiate.