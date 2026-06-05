Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di San Zeno di Olgiate Molgora, dove don Giancarlo Cereda era parroco da ben 32 anni. Il sacerdote è venuto a mancare nella notte di oggi, venerdì 5 giugno 2026, in seguito a una caduta che si è rivelata fatale.

San Zeno sotto shock: don Giancarlo Cereda muore dopo una caduta

La comunità piange la scomparsa di un punto di riferimento che per oltre tre decenni ha accompagnato la vita della frazione con dedizione, disponibilità e spirito di servizio. Don Giancarlo, 85 anni, era nato nel 1940 nell’allora Comune di Cernusco-Montevecchia e aveva celebrato la sua prima Messa il 19 settembre 1965 a Verderio.

Solo pochi giorni fa aveva annunciato il suo trasferimento alla Clinica Beato Luigi Talamoni di Lecco, una nuova destinazione che aveva accolto con serenità e obbedienza, pur con il dispiacere di dover lasciare la comunità che aveva guidato per tanti anni. «Dopo 32 anni lascio San Zeno, era ora no?», aveva scherzato parlando del cambiamento, aggiungendo di aver accettato la decisione «con un gesto di obbedienza e pace», consapevole che per molti fedeli sarebbe stato difficile separarsi da lui.

Un trasferimento che avrebbe segnato l’inizio di una nuova fase del suo ministero, ma che il destino non gli ha consentito di vivere. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è rapidamente diffusa tra le vie della frazione e dell’intero paese, suscitando profonda commozione e sincero cordoglio in quanti lo hanno conosciuto, stimato e amato. Don Giancarlo lascia un vuoto enorme nella sua comunità, che lo ricorderà come una guida spirituale, un amico e una presenza costante nella vita di generazioni di fedeli.