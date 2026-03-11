Sassi dal cavalcavia: beccati tre 13enni lecchesi

Salsi dal cavalcavia: beccati tre 13enni lecchesi. Momenti di vero terrore a Velate, nel cuore della provincia di Monza e Brianza. Nei giorni scorsi, automobilisti in transito sul ponte di via San Giovanni Bosco hanno rischiato la vita: oggetti lanciati dall’alto cadevano improvvisi sulle auto, provocando danni e paura. Gli autori? Tre ragazzi di appena 13 anni, residenti nei comuni di Monticello Brianza e Missaglia, ora segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per il reato di “getto pericoloso di cose”.

L’allarme, come scrive Primamonza.it, era scattato dopo le segnalazioni e le denunce presentate dagli automobilisti di passaggio nel territorio di Usmate Velate, che avevano denunciato di essere stati colpiti dai sassi lanciati dai giovani. In almeno un caso, il parabrezza di un’auto è andato completamente in frantumi, trasformando un momento di routine in un vero e proprio incidente sfiorato.

I Carabinieri della Stazione di Arcore, allertati dai resoconti dei cittadini, hanno subito predisposto specifici servizi di osservazione e controllo nelle zone interessate. La sera di martedì 3 marzo 2026, la trappola ha funzionato: i militari hanno sorpreso i tre ragazzi in un’area boschiva adiacente alla linea ferroviaria e vicina alla pubblica via, proprio mentre lanciavano un sasso verso un’auto in transito. Il conducente, fortunatamente, non si è fermato ed è riuscito a evitare il peggio.

I minori sono stati affidati ai rispettivi genitori. In quanto ragazzini, sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria minorile. La vicenda, che ha scosso la comunità del Casatese, resta un monito sulla pericolosità di gesti apparentemente innocui, ma che possono trasformarsi in veri e propri atti di rischio per la vita altrui.