La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 431 del Codice penale, “pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento”, in relazione presunto sabotaggio avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 febbraio 2026 lungo la linea Lecco-Tirano.

Sabotaggio Lecco-Tirano: aperto fascicolo a carico di ignoti pericolo di disastro ferroviario

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato alle ore 2.25 circa dell’11 febbraio, quando il personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco, a seguito della segnalazione di un guasto nei pressi della stazione di Mandello del Lario, si è recato sul posto per gli accertamenti di competenza.

Durante il sopralluogo gli agenti hanno riscontrato la presenza di cavi bruciati per un tratto di circa 80 centimetri, oltre al sezionamento in più parti di un cavo di acciaio. Elementi che hanno fatto ipotizzare un’azione dolosa. Nelle ore successive le verifiche sono proseguite con il coinvolgimento della DIGOS e della Polizia Scientifica. Nel corso delle attività è stata rinvenuta anche una bottiglia di plastica vuota contenente residui di liquido infiammabile, ulteriore indizio che rafforza la pista del danneggiamento intenzionale.

L’episodio, fortunatamente, non ha provocato disagi alla circolazione ferroviaria e al momento non risulta alcuna rivendicazione. Tuttavia, la natura dei danni e il potenziale rischio per la sicurezza della linea hanno indotto l’autorità giudiziaria ad attivarsi tempestivamente.

La Procura di Lecco ha avviato interlocuzioni dirette con la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano per coordinare le indagini e individuare i responsabili del gesto. L’iscrizione del fascicolo contro ignoti rappresenta il primo passo formale dell’inchiesta, finalizzata a chiarire dinamica, movente e responsabilità dell’accaduto.

Le indagini sono in corso.