L’uomo, al volante, stava eseguendo una manovra, mentre la moglie era scesa dall’auto e si trovava a breve distanza: inavvertitamente l’ha urtata e travolta.

Una donna di 84 anni è stata travolta dal marito mentre era alla guida della loro auto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 2 ottobre 2025, in un parcheggio a Rogeno.

Rogeno, 84enne travolta dal marito nel parcheggio: è grave



L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 in un’area di sosta di via Papa Giovanni XIII. Secondo le informazioni raccolte, la coppia risiederebbe a Costa Masnaga, ma si trovava a Rogeno per alcune commissioni. L’uomo, al volante, stava eseguendo una manovra, mentre la moglie era scesa dall’auto e si trovava a breve distanza: inavvertitamente l’ha urtata e travolta.

Il marito non si sarebbe subito accorto dell’accaduto, finché alcuni passanti non sono intervenuti per bloccarlo e chiamare il 112. La donna versava in condizioni critiche, e sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Montorfano in codice rosso, il livello massimo di emergenza.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Lecco. I soccorritori hanno prestato le prime cure all’anziana, mentre da Como decollava l’elisoccorso che ha poi trasportato la donna in urgenza all’ospedale “Circolo” di Varese.

L’84enne ha riportato traumi gravi al torace, all’addome e al bacino. Attualmente è sedata e in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono relativamente stabili. Sull’incidente stanno indagando i Carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica.