Il provvedimento arriva dopo l’ennesima segnalazione dei Carabinieri di Chiavenna, che lo hanno denunciato prima per una rissa e, a distanza di pochi giorni, nuovamente per lesioni personali, minaccia e furto.

La Polizia di Stato di Sondrio ha disposto un nuovo Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un 19enne italiano domiciliato in provincia di Lecco, già noto alle Forze dell’Ordine per diversi precedenti.

Rissa, lesioni personali, minaccia e furto: 19enne lecchese nei guai

Il provvedimento arriva dopo l’ennesima segnalazione dei Carabinieri di Chiavenna, che lo hanno denunciato prima per una rissa e, a distanza di pochi giorni, nuovamente per lesioni personali, minaccia e furto.

Nonostante la giovane età, il ragazzo risultava già conosciuto per una lunga serie di precedenti: reati contro il patrimonio, contro la persona, episodi legati agli stupefacenti e condotte contro la pubblica tranquillità. Inoltre, secondo quanto emerso, frequentava abitualmente soggetti con precedenti penali, un elemento che ha rafforzato il quadro di pericolosità sociale e la tendenza alla reiterazione di comportamenti illeciti.

Le indagini e gli accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato di Sondrio, insieme all’attività operativa dei Carabinieri, hanno portato al provvedimento firmato dal Questore di Sondrio: divieto di ritorno nel Comune di Chiavenna per un anno.

In caso di violazione, sono previste pene fino a 18 mesi di reclusione e multe fino a 10.000 euro.