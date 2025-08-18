Senso del dovere

Rischia di cadere in un dirupo sul Monte Barro, lo salvano due poliziotti fuori servizio. Era solamente il pomeriggio di venerdì, 15 agosto 2025, giorno di Ferragosto, quando avevamo raccontato dell'intervento di soccorso messo in atto da 118, Soccorso Alpino e Vigili del fuoco sul Monte Barro per portare aiuto ad un anziano in difficoltà, a causa di una caduta, in una zona impervia.

A qualche giorno di distanza, oggi, lunedì 18 agosto 2025, sulla vicenda sono stati resi noti alcuni particolari che la rendono una vera e propria storia di altruismo, generosità e senso del dovere.

Secondo quanto è stato reso noto, attorno a mezzogiorno, il 69enne, sarebbe rimasto vittima di una brutta caduta in una zona impervia, a ridosso di un sentiere del Monte Barro nei pressi della baita degli Alpini. Fortunatamente, quel sentiero, in quei drammatici momenti, era percorso anche da due poliziotti fuori servizio del Commissariato Lorenteggio. Udite le urla dell'uomo, si sono messi subito sulle tue tracce e, poco più tardi, lo hanno trovato riverso a terra, a pochi metri da un dirupo, in evidente difficoltà. I due agenti non hanno perso tempo e, immediatamente, si sono attivati per prestare soccorso all'uomo, anziano, sprovvisto di cellulare e con già pregressi problemi di salute.

Immediata dunque la chiamata ai soccorsi con la centrale operativa di Areu che ha inviato sul posto, in codice giallo, mediamente critico, un'ambulanza da Lecco e una squadra del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana insieme ai Vigili del fuoco. In supporto, sul posto è stata inviata anche una pattuglia dei Carabinieri.

Dopo essersi qualificati, i due poliziotti si sono prodigati per mettere in sicurezza l'uomo in attesa dei soccorsi. Mentre uno rimaneva con l'anziano, rassicurandolo, l'altro ha poi ripercorso a ritroso il sentiere andando incontro ai sanitari per guidarli sul posto nel minor tempo possibile accorciando i tempi di intervento.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno poi fatto il resto, imbarellando l'uomo e trasportandolo fino all'ambulanza che lo ha poi trasportato in Ospedale a Lecco, in condizioni serie ma, fortunatamente, non in pericolo di vita.

Al termine dell’intervento, il presidente dell’Associazione Alpini della Baita di Galbiate ha poi voluto esprimere i più sentiti ringraziamenti verso i due agenti per la loro prontezza, coraggio e senso del dovere dimostrati.