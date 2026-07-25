Rinvenuto un corpo privo di vita nell’Adda a Brivio

Rinvenuto un cadavere nell’Adda. Il ritrovamento è avvenuto alle prime ore della mattina di oggi, sabato 25 luglio 2026 a Brivio.

Corpo privo di vita nell’Adda a Brivio

Il rinvenimento è avvenuto attorno alle 6 di oggi, sabato, nelle acque del fiume Adda a Brivio, in località Molinazzo. Sul posto sono sopraggiunti mezzi dei Vigili del fuoco, un’autoambulanza della Croce Bianca di Merate e l’automedica. Del fatto sono stati informati anche i Carabinieri, che stanno indagando sulle cause del fatto.

Al momento non si hanno informazioni riguardo al sesso e all’età della persona deceduta.