E' successo tra Imbersago e Villa d'Adda

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Tragedia nella notte tra Imbersago e Villa d’Adda: dalle acque del fiume è infatti emerso il cadavere di un anziano.

Rinvenuto un cadavere nell’Adda

A partire dalle 22.30 di ieri, venerdì, è scattato l’allarme sulle sponde dell’Adda a ridosso del traghetto di Leonardo.

Un imponente numero di squadre si è mosso coordinato dal comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo e Lecco per la ricerca di una persona non rientrata a casa nella zona dell’alzaia. Squadre specializzate nelle ricerche topografiche e fluviali hanno battuto tutta notte la zona, intervento concluso nella notte col rinvenimento della persona senza vita.

Le cause della morte della persona rinvenuto, un uomo di 86 anni, sono al vaglio dei Carabinieri.