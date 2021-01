Ricoveri Covid: al Manzoni 136 pazienti, 17 in terapia intensiva

L’Asst Lecco ha reso noti questo pomeriggio, lunedì 11 gennaio 2021, i dati relativi ai ricoveri ospedalieri di pazienti malati di Covid-19 nei due presidi di Lecco e Merate.

Al Manzoni 136 ricoveri Covid

Ebbene sono 136 i degenti attualmente in cura nei reparti Covid del Manzoni di Lecco. In Terapia intensiva, quindi con un quadro clinico grave, che mette a rischio la sopravvivenza, risultano 17 pazienti. Sono invece 12 quelli per i quali si è reso necessario il ricorso alla terapia ventilatoria tramite casco Cpap.

Al Mandic di Merate 64 pazienti

Numeri decisamente più contenuti al Mandic di Merate: 64 i pazienti totali affetti da Sars-CoV-2, di questi 6 sono in terapia intensiva, mentre 11 sono aiutati a respirare con il Cpap.

Questo il quadro nei presidi lecchesi a fronte della pressione sugli ospedali lombardi che da sabato scorso sembra aver iniziato a crescere. E’ vero che ieri, domenica 10 gennaio 2021, si erano registrati soltanto 21 nuovi ricoveri (+ 3 in terapia intensiva), ma il giorno prima, sabato 9 gennaio, il bollettino regionale riportava una impennata di +141 ospedalizzazioni, mentre venerdì erano state + 73.