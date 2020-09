Riaperto al traffico ferroviario il Ponte di Paderno FOTO E VIDEO

Oggi, lunedì 14 settembre 2020, è stato riaperti al traffico ferroviario il Ponte di Paderno. Il Ponte San Michele sull’Adda, che collega le Province di Bergamo e Lecco era stato chiuso esattamente due anni fa, nella notte tra il 14 e 15 settembre 2018 ed era stato poi reso nuovamente accessibile a traffico “leggero” nel novembre dello scorso anno.

Riaperto al traffico ferroviario il Ponte di Paderno

In mattinata è stato effettuato un sopralluogo: presenti l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, i sindaci di Calusco d’Adda e Paderno d’Adda, Michele Pellegrini e Gianpaolo Torchio, e l’amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile. “Dopo la riapertura al traffico stradale, – ha detto l’assessore Terzi – oggi è stata la volta della riattivazione della linea ferroviaria: viene dunque integralmente ripristinato il collegamento fondamentale tra l’Isola bergamasca e la Brianza lecchese”.

Due anni difficili per il territorio

.”In questi due anni di chiusura, molto difficili per il territorio, come Regione abbiamo fatto il possibile per alleviare i disagi mettendo in campo servizi sostitutivi e collaborando con Rfi, gestore dell’infrastruttura, per accelerare l’iter dei lavori. – ha aggiunto l’assessore – Ora l’obiettivo è definire, di concerto con gli enti locali, le modalità per la realizzazione dei nuovi ponti sull’Adda”.