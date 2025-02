Dopo mesi di mistero, è stato confermato che i resti umani trovati sul San Genesio appartengono a Ivan Sirtori, conosciuto da tutti come Magoo. L’uomo era scomparso il 24 giugno 2023 e da allora non si avevano più sue notizie, ma ora il caso è stato definitivamente chiarito.

Resti umani sul San Genesio: identificato Ivan "Magoo" Sirtori, scomparso dal giugno 2023

I resti sono stati rinvenuti nei boschi del San Genesio, vicino alla casa di Sirtori a Cagliano, nel comune di Colle Brianza. La scoperta, avvenuta probabilmente grazie a un escursionista, risale a settembre e ha avuto luogo in un'area difficile da raggiungere nei pressi dell'eremo. Dopo il complesso recupero, i resti sono stati sottoposti a dettagliate analisi genetiche che hanno permesso l'identificazione definitiva.

Nei giorni scorsi, le forze dell'ordine hanno confermato ufficialmente l'identità dei resti alla famiglia, convocando la moglie Lara, la madre Antonia e il fratello Riccardo. Questo ha posto fine alle voci che circolavano con insistenza nel paese, ipotizzando che i resti appartenessero proprio a Sirtori.

Ivan Sirtori aveva 49 anni, era laureato in Psicologia, musiterapista e si definiva un "cantastorie" per la sua passione musicale. A fine giugno 2023, si era allontanato da casa senza lasciare tracce. La moglie aveva subito denunciato la scomparsa ai Carabinieri di Oggiono, avviando ricerche su larga scala con il coinvolgimento di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Protezione Civile, unità cinofile e numerosi volontari locali.

Le ricerche si erano estese fino a Olginate, Valgreghentino e alla Valle San Martino, dopo alcune segnalazioni di escursionisti. Un avvistamento confermato nella zona di Somasca a Vercurago aveva fatto pensare a un allontanamento volontario, portando alla sospensione delle operazioni.

Nonostante lo stop ufficiale, i familiari non si erano mai arresi. La madre Antonia aveva lanciato diversi appelli attraverso la trasmissione "Chi l’ha visto", sperando che Ivan si facesse vivo almeno per rassicurare i suoi cari. Purtroppo, quella speranza si è spenta con il ritrovamento dei resti sul San Genesio. Restano ancora diversi interrogativi, tra cui la data esatta del decesso e il tempo trascorso dal momento della morte. Per questi motivi, i familiari attendono ancora il nulla osta per i funerali.

Il ricordo dell'amico Efrem Brambilla

Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoè e amico di Ivan, ha voluto ricordarlo con un messaggio affettuoso: