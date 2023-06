Ricerca in corso dal pomeriggio di ieri, martedì 27 giugno 2023, per un uomo disperso in una zona boschiva nel comune di Colle Brianza.

Ricerca in corso per un uomo disperso, impegnati Soccorso alpino, Vigili del fuoco e Protezione civile

Al momento sono impegnati venti tecnici del Cnsas lombardo, XIX Delegazione, Stazione del Triangolo Lariano, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.

Come scrivono i colleghi di Prima Merate, stando alla ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe un 49enne residente in paese e mancherebbe da casa dalla giornata di sabato. Durante il fine settimana e la giornata di ieri pare lo abbiano cercato alcuni amici, ma ieri i familiari hanno lanciato l'allarme ai Carabinieri.

Quando è uscito, l'uomo pare indossasse dei pantaloni corti grigi e si sarebbe allontanato verso il San Genesio. Ed è proprio lì che si stanno concentrando le ricerche in queste ore: le squadre stanno infatti perlustrando i sentieri della zona e valutando un'estensione delle ricerche ai comuni limitrofi, sulle alture del Monte San Genesio, Campsirago e Montevecchia. Seguiranno eventuali aggiornamenti.