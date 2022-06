Range Rover si schianta contro una Jaguar che si ribalta: feriti padre, madre e bimba di un anno. Il terribile incidente è avvenuto nella sera di oggi, lunedì 1 giugno 2022 a Merate. Maxi mobilitazione di forze dell'ordine, sanitari e Vigili del fuoco mobilitati per lo schianto che si è verificato intorno alle 21.30 in via Como, all'altezza della rotonda della Betonvilla. Una rotatoria già in passato teatro di diversi gravi sinistri tanto che, non a caso, è già stato approvato il progetto per il suo rifacimento in un'attica di maggiore sicurezza.

Range Rover si schianta contro una Jaguar che si ribalta

Saranno i Carabinieri che si sono precipitati a sirene spiegate sul posto a stabilire esattamente la dinamica del terrificante scontro, ma secondo le prime testimonianze raccolte sul posto sembra che il Range Rover, con a bordo madre 70enne e figlio, che viaggiava da Cernusco Lombardone in direzione Robbiate, abbia centrato la Jaguar che invece proveniva da via Fratelli Cernuschi e si stava dirigendo verso via Laghetto. Su quest'ultimo mezzo c'era una famigliola: madre, padre e una bimba di solo un anno.

Feriti padre, madre e bimba di un anno

Inaudita la violenza dello scontro che ha provocato il ribaltamento della Jaguar. Immediata è scattata la richiesta di aiuto che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato, con il codice rosso di massima gravità, due ambulanze con a bordo i volontari della Croce Bianca di Merate e un mezzo dei volontari della Croce Rossa di Olgiate Molgora. Non solo ma a Merate sono giunti anche gli uomini del 118 sull'auto medica e l'equipe sanitaria sull'eliambulanza decollata da Como.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per liberare la famigliola dalle lamiere contorte delle Jaguar per poi affidare i feriti alle cure dei sanitari. Ad avere la peggio è stata la madre, una giovane donna di 32 anni che è stata stabilizzata prima di essere trasferita in elicottero all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. Le sue condizione, seppur serie non sono fortunatamente critiche.

Non destano fortunatamente preoccupazioni anche le condizioni del padre, un uomo di 38 anni, della piccola, che viaggiava ben assicurata nel suo seggiolino, e della 70enne che al volante della sul Range Rover. Tutti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.