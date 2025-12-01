Questa mattina, poco prima delle 8 di lunedì 1 dicembre 2025, una ragazza è stata investita lungo via Piave a Robbiate, a pochi metri dal confine con la frazione meratese di Novate. Secondo le prime informazioni, pare che stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Ragazzina investita tra Robbiate e Merate, in volo anche l’elicottero

La giovane, probabilmente una studentessa delle scuole superiori della zona, è stata travolta da una Renault guidata da una donna diretta verso la rotonda di Robbiate. L’urto è stato molto violento, tanto da frantumare il parabrezza dell’auto.

Le condizioni della ragazza sono apparse fin da subito gravi, ma fortunatamente non critiche. Sul posto sono intervenuti rapidamente un’ambulanza e un’auto medica, seguite da una pattuglia della Polizia Locale e dall’elicottero dei soccorsi, atterrato poco distante per prestare assistenza.

La giovane è stata stabilizzata per poi essere trasportata in ospedale in codice giallo.