Una notte movimentata per i soccorritori del territorio lecchese

Una notte movimentata per i soccorritori del territorio lecchese, chiamati a intervenire più volte tra la tarda serata di domenica 24 agosto e le prime ore di lunedì 25 agosto a causa di malori e intossicazioni etiliche.

Raffica di malori e intossicazioni da alcol nella notte

Il primo allarme è scattato poco prima delle 22, alle 21.43, sul lungolario Cesare Battisti a Lecco: un 28enne è stato soccorso in codice verde e trasportato all’ospedale “Manzoni” di Lecco dal personale della Croce San Nicolò. Quasi in contemporanea, alle 21.55, un 51enne ha accusato un malore in un locale pubblico di via Gorizia a Osnago. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca di Merate, ma l’uomo non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

La notte non ha dato tregua: passata da poco la mezzanotte, alle 00.17, i soccorsi sono stati allertati ad Abbadia Lariana in via Nazionale, dove una 26enne ha accusato un malore. La giovane è stata portata in codice verde all’ospedale di Lecco sempre dagli uomini della Croce San Nicolò.

Poco dopo, all’1.31, nuovo intervento, questa volta dei volontari della Croce Rossa di Lecco, in piazza degli Affari a Lecco per un 32enne in evidente stato di intossicazione etilica: anche in questo caso il trasporto è avvenuto in codice verde verso l’ospedale cittadino.

L’ultima chiamata al 118 è arrivata alle 4.34, sempre a Lecco, in largo Caleotto, per un 40enne colpito da malore. Anche lui è stato ricoverato al “Manzoni” in condizioni non gravi.

Una sequenza di interventi che ha visto in prima linea i mezzi del 118 e i volontari delle Croci di Lecco, impegnati a gestire nell’arco di poche ore ben cinque episodi legati a malori e abuso di alcol.