Questi primi mesi della raccolta con misurazione puntuale dei rifiuti nei sei comuni dell’Oggionese coinvolti (Colle Brianza, Dolzago, Ello, La Valletta Brianza, Oggiono e Santa Maria Hoè) hanno fatto registrare risultati particolarmente significativi: dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta, infatti, il quantitativo dell’indifferenziato dell’intero bacino si è ridotto in media del 40 % e in tutti i comuni pilota la raccolta differenziata si è attestata in media all’84%.

Raccolta con misurazione puntuale dei rifiuti: da sabato 13 febbraio nuova distribuzione dei sacchi rossi

Dati importanti che confermano la scelta di Silea e delle Amministrazioni comunali a proseguire con impegno sulla strada intrapresa: “Siamo particolarmente soddisfatti per la risposta estremamente positiva da parte dei cittadini a questo nuovo sistema – sottolinea il presidente di Silea Domenico Salvadore, a nome di tutto il Consiglio di amministrazione – È stata una scelta strategica coraggiosa, di cui ringrazio le Amministrazioni comunali coinvolte. Una scelta che a breve, proprio alla luce di questi risultati, verrà estesa anche ad altri bacini della provincia”.

Per quanto riguarda il “bacino pilota oggionese”, a partire dal prossimo Sabato 13 Febbraio prenderà il via la nuova distribuzione alle famiglie dei sacchi rossi (rifiuto indifferenziato) e azzurri (pannolini per bambini e ausili sanitari assorbenti) dotati di codice RFID per il 2021.

Unione dei Comuni Lombarda La Valletta (La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè)

La prima tappa di questa distribuzione avverrà nella giornata di Sabato 13 Febbraio (ore 9-17 in modalità drive touch, cioè a bordo della propria auto) per i cittadini dell’Unione dei Comuni Lombarda La Valletta (La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè) presso il Centro di raccolta. I cittadini potranno ritirare i sacchi presentandosi necessariamente con la Carta Regionale dei Servizi dell’intestatario della TARI, mentre le utenze non domestiche, non dotate di cassonetti, potranno ritirare il kit fornendo Ragione Sociale e Partita IVA.

Ulteriori tappe, sempre per l’Unione dei Comuni Lombarda La Valletta, saranno Mercoledì 3 Marzo (ore 9 – 12 e 16 – 19 presso la Sala Consiglio del Comune di Santa Maria Hoè) e Sabato 6 Marzo (ore 9-17 presso il palazzetto dello sport di Via Brianza, sempre in modalità drive touch).

Dolzago

Sempre Sabato 13 Febbraio la distribuzione interesserà anche i cittadini di Dolzago (ore 9 – 17 presso la sede della Protezione Civile, via Dante 2/A a Dolzago). Tappe successive saranno le giornate di Martedì 9 Marzo (ore 9 – 12 e 15 – 19) e Sabato 13 Marzo (ore 9 – 17), sempre presso la sede della Protezione Civile di Dolzago.

Oggiono

A Oggiono la distribuzione è in programma Sabato 20 Febbraio (ore 9 – 17) presso il Comune in piazza Garibaldi 4. La distribuzione proseguirà dal 22 al 26 Febbraio (ore 9 – 12 e 16 – 19) per concludersi Sabato 27 Febbraio (ore 9 – 17) sempre presso la sede comunale.

Ello

A Ello la distribuzione è in programma Giovedì 4 Marzo (ore 16 – 19) presso il Comune. La distribuzione proseguirà Giovedì 11 Marzo (ore 9 – 13 e 16 – 19) per concludersi Sabato 13 Marzo (ore 9 – 13) sempre presso la sede comunale.

Colle Brianza

Anche a Colle Brianza la distribuzione è in programma Giovedì 4 Marzo (ore 9 – 12 e 16 – 19) presso il Comune, in piazza Roma 4. La distribuzione proseguirà Sabato 6 Marzo (ore 9 – 17) sempre presso la sede comunale.

Sacchi azzurri

Si ricorda che per la consegna dei sacchi azzurri per il conferimento di pannolini e/o ausili sanitari assorbenti deve esser compilato l’apposito modulo. Per informazioni relative a questo servizio, è possibile consultare i siti dei singoli comuni e quello di Silea, oltre ai canali social e le app dei comuni stessi.