Soccorsi in azione

Secondo le poche e frammentarie informazioni raccolte, l'uomo sarebbe stato punto da un animale mentre percorreva a piedi il camminamento sentendosi male

Punto da un insetto sull'alzaia dell'Adda, soccorso un uomo. E' accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 15 agosto 2025, giorno di Ferragosto, lungo l'alzaia pedonale dell'Adda, sul territorio di Paderno d'Adda.

Punto da un insetto sull'alzaia dell'Adda, soccorso un uomo

Secondo le poche e frammentarie informazioni raccolte, l'uomo sarebbe stato punto da un animale mentre percorreva a piedi il camminamento sentendosi male. Immediata la richiesta di soccorso con la centrale operativa di Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Calusco d'Adda e un'automedica in codice giallo, mediamente critico.

Le condizioni dell'uomo, si sarebbero però confermate non gravi ma comunque serie. Tanto da necessitare del trasporto d'urgenza in codice giallo, ovvero in condizioni serie, al Pronto soccorso per accertamenti.

Allertati, in supporto, anche i Vigili del Fuoco di Lecco.