Prove di carico sul ponte ferroviario: chiusura notturna della Sp 54. La Provincia di Lecco ha infatti emesso l’ordinanza relativa alla chiusura totale al transito in orario notturno della strada provinciale 54 Monticello Brianza-Paderno d’Adda in corrispondenza del cavalcavia ferroviario di Cernusco Lombardone.

Prove di carico sul ponte ferroviario: chiusura notturna della Sp 54

Il provvedimento si inserisce nell’ambito degli interventi di monitoraggio e verifica di idoneità funzionale di alcuni ponti lungo la rete

stradale provinciale e prevede l’esecuzione di prove di carico ed indagini sperimentali sul cavalcavia.

Le operazioni verranno eseguite in orario notturno per minimizzare i disagi per gli utenti della strada. L’intervento verrà eseguito tra le 22 di venerdì 12 febbraio 2021 e le 5 di sabato 13 febbraio 2021 e il tratto che sarà inibito al traffico è quello tra il chilometro 8+700 e il chilometro 8+800