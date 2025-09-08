Continuano senza sosta le ricerche di Piero Berardinelli, 90 anni, affetto da Alzheimer, scomparso da casa sabato pomeriggio a Veduggio, in via Dante.

L’uomo, come riportano i colleghi di Primamonza.it al momento della scomparsa, indossava una camicia scozzese e un cappellino blu.

Proseguono le ricerche dell’anziano scomparso e avvistato vicino alla Statale 36

L’altra notte è stato avvistato nei pressi della Statale 36, al confine tra le province di Lecco e Monza e Brianza. Proprio per facilitare le operazioni di ricerca, la Statale 36 è stata temporaneamente chiusa al traffico nella giornata di domenica 7 settembre 2025.

Per coordinare le ricerche, centralizzare le informazioni e le risorse e fornire un punto di riferimento per le squadre di soccorso, la famiglia e le autorità hanno allestito un campo base alla Baita degli Alpini. Questa soluzione strategica mira a migliorare l’efficienza delle operazioni, aumentare le possibilità di ritrovare l’anziano e offrire supporto logistico e morale a tutti i volontari e operatori coinvolti.

Fin dalle prime ore successive alla scomparsa, squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, supportate dai comandi limitrofi, hanno avviato le ricerche. Le operazioni vedono impegnate unità appiedate, squadre cinofile, il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e l’elicottero “Drago” proveniente dalla base di Malpensa. Sul posto sono presenti anche le Forze dell’Ordine e i volontari della Protezione Civile, tutti attivamente coinvolti per ritrovare l’anziano.

Un appello è rivolto a chiunque avesse avvistato Berardinelli a contattare immediatamente le forze dell’ordine.