Proseguono le ricerche del 24enne scomparso

Stanno proseguendo anche oggi, giovedì 14 maggio 2020, le ricerche di Giovanni Sottocornola, il ragazzo di 24 anni scomparso domenica sera dalla sua abitazione di Calco.

Scomparso, le ricerche lungo l’alzaia dell’Adda

Come avvenuto anche nelle giornate di martedì e mercoledì, anche oggi una dozzina di nuclei tra Vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia Locale, Carabinieri di Brivio e unità cinofile dei Carabinieri hanno setacciato sin dalle prime ore del mattino in particolare la zona dell’alzaia dell’Adda, dove i cani molecolari hanno individuato le tracce del giovane scomparso (erano state individuate anche nei pressi della Madonna del Bosco). Le ricerche di oggi hanno riguardato anche le acque del fiume, ma senza nessun riscontro. Sono ore di grande angoscia sia per i familiari che per gli amici di Giovanni Sottocornola, ma anche per i ricercatori stessi impegnati ormai da tre giovani nel battere palmo palmo tutto il territorio nella speranza di poterlo ritrovare.