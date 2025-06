È Giacomo Sanelli, 60 anni, la vittima del tragico incidente cin il quad avvenuto nella serata di domenica 29 giugno 2025 a Premana. L’uomo, residente e molto conosciuto in paese, apparteneva alla storica famiglia Sanelli, nota a livello internazionale per la produzione di coltelli e lame professionali. Un marchio che, dal 1864, ha portato il nome di Premana nel mondo, facendone un simbolo di eccellenza artigianale.

Premana in lutto: è Giacomo Sanelli il 60enne morto nell'incidente con il quad

Celibe e senza figli, Giacomo Sanelli è deceduto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente con il suo quad, un mezzo che aveva acquistato da poco. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 di domenica sera in via Roma, mentre l’uomo stava facendo rientro a casa. Per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato finendo in una scarpata.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Premana e l’équipe medica giunta in paese con l’elisoccorso decollato da Villaguardia. I tentativi di rianimazione sono proseguiti a lungo, ma purtroppo per Giacomo Sanelli non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere.

La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità. In poche ore si è diffusa di casa in casa, generando un’ondata di cordoglio che ha travalicato i confini del paese. Numerosi i messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia Sanelli.

Tra i primi a esprimere dolore anche il segretario provinciale della Lega, Daniele Butti, che ha ricordato Sanelli con parole commosse:

"Una triste e tragica notizia che non avrei mai voluto leggere. Che la terra ti sia lieve, Giacomo. Amico, vero militante e persona sincera. Continueremo le nostre battaglie politiche anche per te. Un caro abbraccio e sentite condoglianze a tutta la famiglia."

L’intera comunità di Premana si stringe ora intorno ai familiari, nel ricordo di una figura che ha lasciato un segno profondo nel paese e ben oltre i suoi confini.