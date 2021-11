Dramma

Il ragazzo era ospite dell'albergo insieme alla madre

Precipita per 10 metri dall'hotel: 23enne in gravissime condizioni. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, mercoledì 17 novembre a Merate in via Bergamo al Melas Hotel. Saranno i Carabinieri della Compagnia di Merate, che si sono precipitati sul posto, a tentare di ricostruire con esattezza cosa sia successo all'interno dell'albergo ma secondo le prime testimonianze sembra che il ragazzo, ospite dell'hotel insieme alla madre 53enne, sia caduto da una finestra posizionata al secondo piano.

Precipita per 10 metri dall'hotel: giovane in gravissime condizioni

Un volo terribile: il giovane è caduto sull'asfalto della discesa che porta verso i parcheggi. L'allarme, che ha messo in moto la macchina dei soccorsi, è scattato intorno alle 10.

In via Bergamo, a sirene spiegate, si sono precipitati i volontari della Croce Bianca di Merate sull'ambulanza e gli uomini del 118 sull'auto medica. Non solo ma la Centrale Operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha fatto alzare in volo e dirottato a Merate anche l'eliambulanza di Bergamo.

Mobilitati anche i Vigili del Fuoco e, come detto i militari che hanno immediatamente avviato le indagini. Al momento non si esclude nessuna ipotesi anche se i primi accertamenti hanno portato a supporre che si sia trattato drammatico gesto volontario.

I soccorsi

I sanitari nel frattempo si sono presi cura del giovane stabilizzandolo prima di trasferirlo a bordo del velivolo per il trasporto in ospedale con il codice rosso di massima gravità. Anche la madre, sotto choc, è stata persa in cura dai medici e condotta in ospedale per gli accertamenti del caso.