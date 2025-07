salvataggio

L’uomo presentava i primi segni di ipotermia a causa dell’esposizione al freddo e dell’immersione nel torrente.

Momenti di grande tensione questa mattina a Valvarrone, dove un uomo di 70 anni è precipitato nel torrente Varrone dopo una scivolata mentre camminava nel bosco.

Precipita nel torrente Valvarrone, salvato 70enne in ipotermia

L’allarme è scattato intorno alle 12.30 di oggi, martedì 8 luglio 2025, e sul posto sono intervenuti con tempestività i Vigili del Fuoco di Lecco e Bellano, supportati dal Reparto Volo, dalle specializzate squadre SAF (Speleo Alpino Fluviali) e dall’ambulanza del Soccorso Bellanese. Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino e i Carabinieri.

I soccorritori hanno individuato la posizione dell’uomo in un ambiente impervio e particolarmente difficile da raggiungere. Dopo averlo messo in sicurezza hanno trasportato il 7oenne con l’elicottero “Drago” in una zona più accessibile, dove è stato preso in carico dal personale sanitario del 118.

Le cure immediate hanno permesso di stabilizzarlo prima del trasferimento in ospedale i codice giallo, quindi in condizioni serie ma fortunatamente non critiche, per accertamenti più approfonditi.

L’intervento, durato circa un’ora e quarantacinque minuti, si è concluso con successo grazie alla stretta collaborazione tra le diverse squadre di soccorso, che hanno operato in condizioni difficili con grande professionalità e rapidità.