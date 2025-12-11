Tragico epilogo per le ricerche dell’uomo scomparso a Paderno d’Adda: questa mattina, giovedì 11 dicembre 2025, il corpo dell’uomo, scomparso nella tarda serata di martedì 9 dicembre, è stato ritrovato privo di vita.

Ponte di Paderno: trovato senza vita l’uomo scomparso

L’annuncio è arrivato nel primo pomeriggio: il corpo è stato individuato da una squadra fluviale dei Vigili del Fuoco impegnata nelle operazioni di perlustrazione lungo il fiume Adda. Il recupero è avvenuto in collaborazione con il personale sanitario e le forze dell’ordine presenti, e la salma è stata consegnata all’autorità giudiziaria per i necessari accertamenti.

Le ricerche erano iniziate già martedì sera e avevano continuato senza risultati per tutta la giornata di ieri. L’allarme era scattato dopo la denuncia di scomparsa di un uomo residente nella vicina provincia di Monza e Brianza, e fin da subito si era temuto un possibile gesto estremo dal Ponte San Michele, ipotesi avvalorata dalle testimonianze di alcune persone che avrebbero visto una caduta dal viadotto.

Sul posto, nei due giorni di ricerche, hanno operato i Vigili del Fuoco con il nucleo sommozzatori, il nucleo elicotteri, il nucleo SAPR (sistemi a pilotaggio remoto) e gli specialisti del soccorso acquatico, fino al tragico ritrovamento di questa mattina.