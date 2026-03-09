In queste settimane diverse pattuglie aggiuntive del Servizio Associato di Polizia Locale Alta Brianza hanno prestato servizio sia in Valtellina, nel comune di Bormio con n. 3 agenti per 7 giorni, sia in tutta la Provincia di Lecco a supporto dei territori coinvolti negli eventi collegati a Milano Cortina 2026.

Polizia Locale Alta Brianza: 225 verbali, 19 veicoli sequestrati e 6 patenti ritirate

Nel territorio lecchese, grazie all’accordo con la Provincia di Lecco e il Comune di Lecco, si sono organizzate pattuglie aggiuntive negli orari 05:30 – 24:00, suddivise in 3 turni per tutto il mese di febbraio. Accanto al servizio su strada, era attiva anche la presenza di un operatore nella sala radio della Polizia Locale di Lecco, in un lavoro coordinato tra enti e corpi diversi. Un impegno concreto che dimostra la collaborazione tra territori e il contributo della nostra Polizia Locale alla sicurezza di un evento di rilevanza internazionale – spiega il comandante Rossi Matteo – Inoltre, in questi primi due mesi, grazie anche a controlli straordinari, numerosi sono stati gli interventi mirati sia al controllo della circolazione stradale, sia al contrasto allo spaccio”.

Insieme agli agenti dei Comuni di Bosisio Parini, Castello di Brianza, Cesana Brianza e Sirone, hanno operato agenti in rinforzo da altri comuni grazie ad accordi consolidati, i quali, nell’ottica del rafforzamento della sicurezza della circolazione stradale, hanno effettuato controlli che hanno prodotto: 225 verbali di infrazione, il sequestro/fermo di 19 autovetture, oltre all’alienazione per confisca diretta di 2 veicoli già sottoposti a fermo/sequestro.

Sul fronte delle patenti di guida, sono state ritirate 6 patenti e individuate una persona senza patente e una con patente sospesa, alla quale è stata disposta la revoca. Inoltre, si è provveduto al rilievo di 9 sinistri stradali, un numero superiore rispetto agli anni precedenti, dato il maggior numero di ore di copertura giornaliera, 7 giorni su 7, nel mese di febbraio.

“Per quanto riguarda lo spaccio, la Polizia Locale ha effettuato controlli nelle aree note per compravendita di stupefacenti, nel territorio di competenza e nei comuni limitrofi, con il sequestro di eroina e hashish nel comune di Molteno” aggiunge il comandante.

La rete di videosorveglianza, ampliata negli anni, ha contribuito in modo significativo alle attività investigative e repressive, individuando un veicolo utilizzato per diverse effrazioni e 3 veicoli coinvolti in sinistri con fuga, sanzionati ai sensi dell’art. 189 del CdS. Grazie al monitoraggio dei rifiuti abbandonati, sono state identificate e sanzionate 5 persone.

“I numeri confermano l’eccellente lavoro svolto dal Servizio associato di Polizia Locale Alta Brianza, nato dalla collaborazione tra Bosisio Parini e i Comuni di Cesana Brianza, Castello di Brianza e Sirone, con i rispettivi agenti coordinati dal Comandante Rossi – sottolinea Paolo Gilardi, sindaco di Bosisio, Comune Capofila – Per rafforzare ulteriormente la dotazione tecnica, la Polizia Locale Alta Brianza ha partecipato a un bando regionale per l’acquisto di nuove attrezzature; l’esito è atteso entro la primavera. Un ringraziamento va a Regione Lombardia per il prezioso sostegno, che ha finanziato interamente il costo delle pattuglie aggiuntive attivate in occasione delle Olimpiadi Invernali.”