Plastic Free denuncia l’abbandono di smalti in strada

“A Brivio, nel parcheggio della chiesa parrocchiale, è stata trovata una borsa colma di smalti per unghie abbandonata accanto al cassonetto giallo per il ritiro di abiti usati in buono stato”. A denunciarlo è Ornella Pozzoni, referente di Plastic Free Lecco.

Brivio, smalti abbandonati accanto al cassonetto per abiti usati: la denuncia di Plastic Free

La quantità e la tipologia dei prodotti fanno pensare a materiali di uso professionale, probabilmente riconducibili a un’estetista o a chi svolge attività di ricostruzione unghie anche a domicilio.

“Dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore il divieto di utilizzo di determinati smalti e prodotti cosmetici contenenti sostanze non più ammesse dalla normativa europea. Non è escluso, quindi, che questi prodotti siano stati abbandonati proprio per questo motivo”, spiega Pozzoni.

“Resta però il fatto che abbandonare rifiuti chimici o cosmetici in strada è un comportamento incivile e pericoloso, oltre che vietato. Tali materiali devono essere smaltiti correttamente presso i centri di raccolta autorizzati e non lasciati vicino ai cassonetti destinati alla solidarietà e al riuso. Ci auguriamo maggiore responsabilità e rispetto per l’ambiente e per la comunità”, conclude Ornella Pozzoni.