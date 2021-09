Piovono massi in strada: chiusa la Lecco-Bellagio. Allagamenti nel Meratese, esondato il Bevera

Le conseguenze dell'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione nella giornata di oggi, domenica 19 settembre 2021, si stanno facendo sentire anche nel Lecchese. Tra le situazioni più critiche quella che si registra nella zona del lago: a causa della caduta di massi in strada è stata chiusa la Lecco-Bellagio. Ma anche la zona a sud della provincia è in difficoltà a causa di allagamenti nel Meratese.

LEGGI ANCHE Maltempo in Lombardia: automobilisti intrappolati salvati dai pompieri

Piovono massi in strada: chiusa la Lecco-Bellagio

L'Amministrazione Provinciale di Lecco ha infatti disposto disposto la chiusura della SR 583 "LARIANA" nel territorio comunale di Oliveto Lario, ed in particolare tra gli abitati di Vassena e Limonta, al chilometro 34 + 100, per caduta sassi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i tecnici e i Vigili del fuoco. La riapertura è subordinata ai controlli che i tecnici effettueranno nella giornata di domani, lunedì 20 settembre 2021.

Allagamenti nel Meratese

Ma pompieri non sono stati chiamati a intervenire solo per lo smottamento. Una ventina le richieste di soccorso giunte alla centrale operativa del Bione soprattutto per allagamenti.

In questo caso, come detto, l'area della provincia più colpita è stata quella del Meratese, con grosse problematiche a Merate, Calco (le immagini delle criticità in paese sono tratte da Fb) e Brivio.

Esondato il Bevera

Proprio a Brivio, in località Beverate è esondato e poi rientrato il torrente Bevera.

La Protezione Civile sta monitorando il territorio e le strade - sottolinea il sindaco Federico Airoldi - Sono stati divelti alcuni arbusti. Al momento non si registrano disagi per la viabilità cittadina ma invito tutti a non usare l’auto e mettersi in strada se non strettamente necessario".