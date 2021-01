Piove un masso sulla Provinciale FOTO

Un albero caduto in via del Bordeà e un masso precipitato sulla Strada provinciale 58: è successo nella mattinata di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, a Santa Maria Hoè.

Masso sulla Provinciale

Sono diversi cittadini che nella mattinata di oggi, lunedì, hanno segnalato questi due fatti al sindaco Efrem Brambilla. «Abbiamo allertato subito la Protezione civile, che ha rimosso la pianta riaprendo l’antica mulattiera», ha spiegato il primo cittadino. Per quanto riguarda il masso, invece, la procedura di rimozione sarà un po’ più lunga in quanto bisogna attendere che sia la Provincia ad attivarsi. «Abbiamo già allertato chi di dovere quando mi sono recato sul posto accompagnato dal personale dell’Ufficio tecnico del Comune e dalla Polizia locale», ha continuato Brambilla.

Inoltre, dal momento che è abbastanza frequente che quella zona del versante sia interessata dalla caduta di massi, il sindaco ha annunciato che a breve verranno effettuati degli studi per capire a cosa sia dovuto il preoccupante fenomeno. «In realtà sono già presenti delle reti di contenimento – ha specificato il borgomastro – ma il problema è che i massi cadono dalla parte più alta del versante. Si tratta di una questione che va risolta al più presto per tutelare la sicurezza degli utenti della strada».