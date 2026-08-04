Campagna truffaldina utilizza logo e identità di InfoCamere per rubare dati personali e credenziali. La Camera di Commercio invita a non aprire link sospetti

È in corso una nuova campagna di phishing attraverso messaggi fraudolenti che utilizzano in modo illecito il nome, il logo e l’identità delle Camere di Commercio e di InfoCamere S.c.p.A..

Le comunicazioni contraffatte hanno l’obiettivo di ingannare destinatari, imprese e cittadini, inducendoli a fornire dati personali, credenziali di accesso e informazioni riservate. I messaggi possono apparire verosimili proprio perché riproducono elementi grafici e riferimenti riconducibili agli enti camerali.

La Camera di Commercio di Como-Lecco ricorda che le comunicazioni ufficiali rivolte a utenti e imprese avvengono esclusivamente attraverso i canali istituzionali e tramite indirizzi e-mail o PEC riconducibili ai domini ufficiali del sistema camerale.

Phishing, allarme della Camera di Commercio Como-Lecco: truffe online con logo e nome contraffatti

In presenza di comunicazioni sospette o di dubbia provenienza, è quindi fondamentale prestare massima attenzione e seguire alcune semplici regole di sicurezza:

non cliccare su link o pulsanti presenti nei messaggi ;

; non scaricare allegati contenuti in e-mail o comunicazioni non verificate;

contenuti in e-mail o comunicazioni non verificate; non fornire mai dati personali, informazioni finanziarie o credenziali di accesso.

La Camera di Commercio invita inoltre cittadini e aziende a verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni ricevute. In caso di dubbi, è consigliato contattare direttamente l’ente utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali pubblicati sul sito istituzionale.

L’obiettivo della campagna informativa è prevenire possibili frodi e tutelare imprese e utenti da tentativi di sottrazione di dati sensibili attraverso tecniche di ingegneria sociale sempre più diffuse.