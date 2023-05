Perde il controllo della bici e viene investito: morto ciclista di 46 anni. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi domenica 14 maggio 2023 a Calco sulla Ss 342 che in quel tratto prende il nome di via Nazionale. La vittima è Davide Zani di Sesto San Giovanni.

Saranno i Carabinieri che sono intervenuti a Calco a chiarire esattamente cosa sia successo, ma secondo le prime testimonianze raccolte sul posto sembra che il ciclista abbia perso il controllo della sua due ruote dopo essere incappato in una buca.

Il 46enne sarebbe quindi caduto a terra e poi travolto da un'auto, una Kia condotta da una pensionata di Calco.

Subito la gravità della situazione è apparsa chiara tanto che i sanitari si sono mobilitati con il codice rosso di massima gravità. Sul posto, a sirene spiegate, sono giunti i volontari della Croce Rossa di Olgiate Molgora mentre da Bergamo è giunta l'equipe medica a bordo dell'eliambulanza.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il 46enne non c'è stato nulla da fare e ai medici non è rimasto che il tragico compito di constatare il decesso.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno reso necessaria la temporanea chiusura di via nazionale. Invitabili le lunghe code.

Ciclista coinvolto in un incidente anche a Imbersago

Purtroppo quella di oggi è stata una mattinata di sangue sulle strade della Brianza meratese. Quello di Calco non è stato infatti l'unico sinistro che ha visto coinvolti appassionati di due ruote.

Prima dell'incidente di Calco infatti, una manciata di minuti prima delle 11, sanitari e forze dell'ordine sono stati chiamati per un incidente a Imbersago. Il sinistro è avvenuto lungo la Strada provinciale 56 all'altezza della cosiddetta "Curva Moratti".

Sul posto la Centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato l'auto medica con a bordo gli uomini del 118 e l'ambulanza con il personale della Croce Bianca di Merate.

Non solo ma in un secondo momento è stato fatto alzare in volo, e dirottato a Imbersago, anche l'elicottero da Milano. Il ferito, un ragazzo di 26 anni di Olginate, una volta stabilizzato, è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Serie, seppur fortunatamente non critiche le sue condizioni.