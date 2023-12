Fabio Fazio ospite di Fabio Fazio, comparsata in tv per un lecchese

«Sono Fabio Fazio... quell’altro». Si descrive così, con ironia, Fabio Fazio di Arlate, omonimo del noto conduttore televisivo del programma «Che tempo che fa».

Fabio Fazio ospite di Fabio Fazio, comparsata in tv per un arlatese

Rappresentante nel settore farmaceutico, il 53enne di Calco, sposato e padre di 5 figli, non si sarebbe mai aspettato di andare un giorno in Tv, ma la redazione del programma che va in onda sul canale Nove aveva per lui altri progetti.

«Mi hanno contattato attraverso Messanger - ha raccontato divertito Fazio - All’inizio pensavo fosse uno scherzo. In pratica Luciana Littizzetto voleva fare una sorpresa a Fabio Fazio e mi hanno chiesto di partecipare a una puntata come ospite».

Domenica scorsa, 3 dicembre, il 53enne si è quindi trovato a scendere le scale del set di «Che tempo che fa» a braccetto con Littizzetto, mentre il tutto andava in onda in diretta.

«Ero abbastanza emozionato, anche perché era la mia prima volta davanti alle telecamere e sotto i riflettori. Il lavoro che faccio però mi ha aiutato perché non puoi essere timido se sei un venditore. Diciamo che non mi manca la prontezza e anche caratterialmente ho sempre la battuta pronta, ma l’emozione c’era».

L’ambiente del set lo ha però subito messo a sua agio: «Erano tutti molto gentili. Anche Littizzetto e lo stesso Fazio, anche prima di sapere chi fossi, sono sempre stati disponibili e cordiali. Non mi hanno mai fatto sentire fuori posto. Il regista mi ha anche detto che somiglio un po’ a Diego Abatantuono e che me la sono cavata bene. Mi ha fatto piacere, sono molto soddisfatto di come è andata la serata. Mi hanno veramente coccolato, mi hanno detto che sarebbero anche venuti a prendermi se avessi avuto problemi a raggiungere Milano da solo».

A riprova del buon risultato ottenuto in Tv dall’arlatese, nella pubblicità del programma sulla Nove, anche qualche giorno dopo la diretta, continuava a circolare la sua immagine, in particolare del momento in cui si presenta al conduttore come... Fabio Fazio.

«Lui era davvero sorpreso - ha raccontato - Abbiamo tenuto tutto nascosto fino a quando non sono entrato con Luciana. Lo avevo visto prima, ma non potevo dirgli chi fossi. Alla fine, per puro caso, nel pubblico c’era un terzo omonimo, anche se il suo nome completo era Illuminato Fabio Fazio. E’ stato davvero divertente».

Tanto che se dovesse presentarsi l’occasione, il Fabio Fazio arlatese sarebbe pronto a tornare sotto i riflettori per una nuova «comparsata».

«E’ un mondo che, una volta in cui ci entri, anche se per poco, ti permette di capire che oltre il personaggio ci sono persone molto a modo, gentili e disponibilissime. Non credevo di riuscire a risultare naturale così bene, non volevo mettere in imbarazzo la mia famiglia, ma alla fine anche per loro è stata una bellissima esperienza. Mi piacerebbe ripeterla un giorno» ha concluso con entusiasmo.

Laura Ferrario