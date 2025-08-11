Perde i sensi nel bagno del bar, donna soccorsa dai Vigili del fuoco

Apprensione

Perde i sensi nel bagno del bar, barista soccorsa dai Vigili del fuoco. Apprensione nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 agosto 2025, a Olgiate Molgora dove una donna avrebbe accusato un malore rimanendo bloccata nel bagno del Batita Cafè di via Aldo Moro.

Come riporta Primamerate.it, secondo le informazioni raccolte, la donna, una 23 enne, dipendente del locale, avrebbe accusato un malore mentre si trovava in bagno. Accortisi di quanto stava succedendo e non vedendola più tornare, i colleghi della donna hanno immediatamente lanciato l'allarme allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza della Croce Rossa di Casatenovo e un'automedica, in codice rosso di massima gravità.

Vista la difficoltà ad aprire la porta del locale, chiusa dall'interno, sono stati attivati, con il compito di liberare la donna, e affidarla alle cure dei sanitari, anche i Vigili del fuoco. Una volta estratta dal bagno, la 23enne è stata stabilizzata sul posto. Le sue condizioni sono subito apparse meno gravi del previsto ma comunque serie, tanto da far propendere i soccorritori per il suo trasporto, in codice giallo, mediamente critico, in Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.