Attimi di puro panico si sono verificati nel primissimo pomeriggio di oggi, giovedì 1 maggio 2025, a Calolziocorte. Una bambina di 8 anni è scivolata accidentalmente nelle acque del fiume rischiando di annegare nell'Adda, vicino a via dei Pescatori, in una zona compresa tra il Pascolo e il lavello, non lontano dall'azienda Fontana.

Paura a Calolziocorte: bimba di 8 anni rischia di annegare nell'Adda

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola stava giocando nell'area pic-nic, dove si era recata insime alla famiglia per trascorrere la giornata festiva, quando si è avvicinata al fiume. E' entrata in acqua ma, probabilmente non sapendo nuotare, ha rischiato di andare a fondo e annegare. Subito i presenti hanno chiesto aiuto. Le forze dell'ordine, insieme ai soccorritori, sono state allertate prontamente poco dopo le 13.10.

Ingente lo spiegamento di uomini e mezzi inviati sul posto dalla Centrale Operativa dell'agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza. A Calolzio, a sirene spiegate e con il codice rosso di massima gravità, si sono precipitati i volontari di Cisano sull'ambulanza e gli uomini del 118 sull'auto medica.

Non solo ma per velocizzare le operazioni di cura e di ospedalizzazione della piccola di origini straniere è stata dirottata anche l'eliambulanza decollata da Como che è atterrata nel vicino campo sportivo.

La piccola è stata stabilizzata e trasferita sul velivolo per il trasporto all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo specializzato nelle cure pediatriche. La situazione sanitaria è stata valutata come codice Giallo" indicando un livello di emergenza non critico, ma comunque di rilevante importanza.

Sul posto, per sincerarsi della situazione e delle condizioni della piccola , anche l'assessore calolziese Cristina Valsecchi.

Mario Stojanovic