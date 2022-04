Covid-19

Chi in questi giorni si è visto recapitare la multa da 100 euro ha dieci giorni di tempo per comunicare alle autorità sanitarie locali eventuali esenzioni oppure l’avvenuta vaccinazione

Over 50 non vaccinati: a Lecco cominciano a fioccare le multe. Nelle cassette postali di diversi ultracinquantenni lecchesi che, nonostante l’introduzione dell’obbligo vaccinale entrato in vigore lo scorso primo febbraio, non si sono sottoposto alla somministrazione del vaccino contro il Covid sono iniziate ad arrivare le prime notifiche sanzionatorie (nella foto di copertina quella ricevuta da un valssassinese che l'ha postata in rete). In Lombardia le missive inviate sono già mentre a livello regionale sono già 91mila.

Over 50 non vaccinati: a Lecco cominciano a fioccare le multe

Dopo le problematiche burocratiche si è messa in moto la macchina dei controlli e in Italia sono partite le prime delle 200mila lettere, diverse delle quali nella nostra provincia. Chi in questi giorni si è visto recapitare la multa da 100 euro ha dieci giorni di tempo per comunicare alle autorità sanitarie locali eventuali esenzioni oppure l’avvenuta vaccinazione; dopo 10 giorni, se la posizione non sarà chiarita che arriverà la cartella esattoriale.

E' proprio a Ats Brianza a illustrare il meccanismo nel dettaglio:

"Il procedimento sanzionatorio conseguente all’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte degli ultracinquantenni, prevede che il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunichi ai soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale di cui all’articolo 1 del Decreto Legge (DL) n.1/2022 e all’articolo 4-quater del DL 44/2021, tramite Raccomandata A/R, l’avvio del procedimento sanzionatorio. Il soggetto destinatario dell’avviso, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inoltrare all’ASST territorialmente competente l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa alle ASST del territorio dell’ATS della Brianza, ai seguenti riferimenti per i rispettivi Comuni di residenza: ASST MONZA: Via dei Pergolesi, 33 -20900 Monza PEC: protocollo@pec.asst-monza.it ASST BRIANZA: Via Santi Cosma e Damiano, 10 -20871 Vimercate (MB) PEC: protocollo@pec.asst-brianza.it ASST LECCO: Via dell’Eremo, 9/11 -23900 Lecco PEC: protocollo@pec.asst-lecco.it"

Ricordiamo che l’obbligo vaccinale per gli over 50 resterà in vigore fino al prossimo 15 giugno. Per i lavoratori appartenenti a questa fascia di età, dal primo aprile comunque è possibile tornare a recarsi sul proprio posto di lavoro dopo aver fatto un tampone con esito negativo.