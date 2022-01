Covid-19

Tutti coloro che, pur avendo compiuto 50 anni, decidono di non adempiere all'obbligo vaccinale contro il Covid, andranno probabilmente incontro a una sanzione di 100 euro una tantum.

Obbligo vaccinale per gli over 50: le multe previste dal nuovo decreto del Governo

L’obbligo vaccinale per gli over50, introdotto dall’ultimo decreto approvato in Consiglio dei Ministri, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del documento in Gazzetta Ufficiale e, dunque, molto probabilmente ciò avverrà a partire da sabato prossimo (8 gennaio). Le multe invece inizieranno a essere comminate a partire dall'11 febbraio, per lasciare tempo a chi ancora non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino di presentarsi nei centri vaccinali.

È possibile che vengano effettuati controlli attraverso i medici di base, ma anche verifiche sulla base dei dati dell’anagrafe vaccinale, visto che le sanzioni arriveranno dall’Agenzia delle Entrate che potrà incrociarli con quelli della popolazione residente. Non si esclude però anche un aumento dei controlli a campione da parte delle forze dell’ordine.

A partire dal 15 febbraio scatterà invece l’obbligo del super Green Pass al lavoro sempre per tutti gli over 50. Un arco temporale necessario al rilascio della certificazione, che per chi non è ancora vaccinato avviene 15 giorni dopo la prima somministrazione. In questo caso le sanzioni previste sarebbero dai 400 ai 1.000 euro per i datori di lavoro che non effettuano e verifiche, mentre per i lavoratori i verbali oscillano dai 600 ai 1.500 euro.