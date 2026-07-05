Osnago, grave incidente tra auto e moto sulla SP342 dir: centauro trasportato in codice rosso

Paura questa mattina, domenica 6 luglio 2026, a Osnago, lungo la SP342 dir che in quel tratto prende il nome di via Milano, per un grave incidente tra un’auto e una moto avvenuto intorno alle 10.30.

La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Merate, ma secondo le prime informazioni l’auto, all’altezza dell’incrocio con via Copernico, si sarebbe immessa sulla provinciale proprio mentre sopraggiungeva la moto diretta verso Lomagna. L’impatto è avvenuto sulla fiancata dell’auto.

Schianto auto moto a Osnago: motociclista in codice rosso

La gravità della situazione è apparsa chiara sin dai primissimi istanti, tanto che la centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha attivato immediatamente i soccorsi in codice rosso, il livello di massima urgenza.

Sul posto sono confluiti un’ambulanza da Vimercate e l’elisoccorso decollato da Milano, atterrato in un’area verde poco distante.

Il motociclista, un uomo di 71 anni, caduto violentemente a terra, è stato assistito e stabilizzato prima del trasferimento in ospedale in condizioni giudicate critiche. Nel frattempo i militari hanno effettuato i rilievi utili per la ricostruzione della dinamica e gestito la viabilità lungo la strada provinciale.